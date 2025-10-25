Erzurum'da polisi alarma geçiren olay: Emniyet'in bahçe duvarına tırmandı

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla şüphelilerden H.Ç. (33), aynı sokakta 10 katlı bir binanın 1’inci katındaki dairede gözaltına alındı.



Yapılan araştırmada diğer şüphelinin de H.Ç.'nin kardeşi A.Ç. (29) olduğu tespit edildi. A.Ç. de gittiği camide sivil polisler tarafından yakalandı.



"DUVARIN ÜSTÜNE BİR EMANET KOYMUŞTUM" DEDİ



Ekip otosuna götürülen H.Ç. gazetecinin, "Emniyet'e niye girmeye çalıştın?" sorusuna "Ben Emniyet'e girmeye çalışmadım, sadece bir emanet koymuştum duvarın üstüne." cevabını verdi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.