Erzurum’da Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Aralık 2024 günü Tekman ilçesi Gökoğlan Mahallesinde yapılan kontrollerde; Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 3 adet yüzük, 1 adet haç objesi, 3 adet oval parça ve 2 adet kaşık olmak üzere toplam 47 adet tarihi eser ele geçirdi.

Olay şüphelisi iki şahıs 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” ifadesini kullandı.