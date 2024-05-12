Erzurum’da sağanak etkili oldu

Erzurum’da öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum’da sağanak etkili oldu

'da bu gün zaman zaman dolu şeklinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde yağışlardan dolayı zaman zaman küçük çaplı kazalar olurken su baskınlarına karşı belediye ekipleri alarma geçti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, devam eden yağışlar konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

Erzurum, Ardahan ve Çevreleri ile Erzincan’ın doğusunda kuvvetli yağışların olacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren pazartesi akşam saatlerine kadar Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Erzincan, Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

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