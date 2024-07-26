Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak

Erzurum’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar hafta sonu geri dönüyor.

Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji, içlerinde ’un da olduğu üç il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunarak, “ Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (27.07.2024 Cumartesi) günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Öne Çıkan Video

2024 YKS tercihleri: Uzmanlardan tavsiyeler

TÜRKİYE HABERLERİ

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kedi yavrusunu bir evin balkonuna atan kişi gözaltına alındı

Kedi yavrusunu bir evin balkonuna atan kişi gözaltına alındı

Havalar ne zaman serinleceyek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleceyek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...