Erzurum'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Erzurum'da yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Mehmet T. idaresindeki minibüs, Karayazı ilçesi Yücelik köyü mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Minibüste sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet T, sağlık ekiplerince Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs, iş makineleri yardımıyla karlı araziden çıkarıldı.

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