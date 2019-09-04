Erzurum'da, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, gece saatlerinde aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda silahla açılan ateş sonucu 5 kişi ağır yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralı olarak Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 2 kişiden biri olan 19 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.



Olayı öğrenerek hastaneye gelen Yılmaz'ın bazı yakınları ise hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

