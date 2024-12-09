Erzurum'da sis etkili oldu

Erzurum'da geçen hafta sıfırın altında 20'leri geçen soğukların ardından havanın ani ısınması sebebiyle sis oluştu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine indiği kentte, sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis yaşandı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle ulaşımda sürücüler kontrollü olarak seyretti.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, sis ve pusun gün boyu devam edeceğini bildirdi.

