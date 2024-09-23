Erzurum'da sobalar yakılmaya başlandı

Erzurum'da yüksek kesimlerde termometreler 1 dereceleri gösteriyor. Bazı yerleşim alanlarında sobalar yakılmaya başlandı.

Erzurum'da sobalar yakılmaya başlandı

Erzurum'da sıcaklıklar düşmeye başladı. 

Oltu ilçesinde 2200 rakımdaki Obayayla Mahallesi'nde vatandaşlar soğuyan hava ile birlikte sobalarını yakmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden İlhami Yıldırım, "Köyümüz bugün itibarıyla kış moduna girdi. Hava soğudu, biraz önce dolu yağdı. Artık dışarıda oturma şansımız kalmadı. Yavaş yavaş evlerimizde sobaları yakmaya başladık. Köyümüz 2200 rakımda ve kışın habercisi bugünden başladı," dedi.

Obayayla Mahallesi'ndeki bu ani hava değişimi, kış hazırlıklarının başlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu. Sakinler, evlerinde sıcak kalmak için gerekli önlemleri almaya başladı.

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