Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üstünde yağan yağmurlar nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni besleyen kaynaklarda sel meydana geldiğinden dolayı bazı bölgelere su verilemeyecek. Peki, Erzurum'da sular ne zaman gelecek?

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

Erzurum'da 10 Temmuz tarihinden bu yana yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, ESKİ programını inceliyor. Peki, Erzurum'da sular ne zaman gelecek?

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu - 1

ESKİ'den yapılan açıklamada;

"Değerli Erzurumlular son günlerde mevsim normalleri üstünde yağan yağmurlar nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisimizi besleyen kaynaklarda sel meydana gelmiştir.Sizlere daha iyi hizmet ve sağlıklı su verebilmek adına tesisimiz kısa süreliğine devre dışı bırakılmıştır.Bu nedenle 10.07.2024 Çarşamba 19:30'dan başlamak üzere 11.07.2024 Perşembe günü sabah saatlerine kadar bütün şehir merkezinde olacaktır.

Kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. " denildi. 

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