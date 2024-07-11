Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

ESKİ'den yapılan açıklamada;

"Değerli Erzurumlular son günlerde mevsim normalleri üstünde yağan yağmurlar nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisimizi besleyen kaynaklarda sel meydana gelmiştir.Sizlere daha iyi hizmet ve sağlıklı su verebilmek adına tesisimiz kısa süreliğine devre dışı bırakılmıştır.Bu nedenle 10.07.2024 Çarşamba 19:30'dan başlamak üzere 11.07.2024 Perşembe günü sabah saatlerine kadar bütün şehir merkezinde su kesintisi olacaktır.



Kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. " denildi.