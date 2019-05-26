Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki taksi durağında, şoförler F.A. ile N.K. arasında müşteri alma sırası nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla başından vurulan N.K. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.K. kurtarılamadı.
N.K.'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Erzurum'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki taksi durağında, şoförler F.A. ile N.K. arasında müşteri alma sırası nedeniyle tartışma çıktı.