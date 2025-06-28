Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

Erzurum Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında göçük oluştu.

Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı çıkarılan bir işçi de olay yerinde hayatında kaybetti.

Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

