Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

Erzurum'Un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte üç işçi hayatını kaybetti.

Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında göçük oluştu.

Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yaralı çıkarılan bir işçi de olay yerinde hayatında kaybetti.

Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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