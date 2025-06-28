Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti
Erzurum'Un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte üç işçi hayatını kaybetti.
Erzurum Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında göçük oluştu.
Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yaralı çıkarılan bir işçi de olay yerinde hayatında kaybetti.
Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İş Kazası
- İşçi
- Erzurum Oltu