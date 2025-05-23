Erzurum'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Oltu ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen ve 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin, ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait şarjörler ile 32 fişek, 1'i boş olmak üzere, alacaklı kısmı doldurulmamış 2 senet ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.