Erzurum’da TIR devrildi, sürücüsü öldü
Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen TIR’ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Arşiv
Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Aksu Kapı mevkisinde, A.N. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü A.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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