Erzurum’da TIR devrildi, sürücüsü öldü

Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen TIR’ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erzurum’da TIR devrildi, sürücüsü öldü
Fotoğraf: Arşiv

-Artvin karayolu Tortum ilçesi Aksu Kapı mevkisinde, A.N. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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