Erzurum’da TIR devrildi, sürücüsü öldü

Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Aksu Kapı mevkisinde, A.N. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR, şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücü A.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.