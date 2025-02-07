Erzurum’da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Erzurum’da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Yakutiye İlçesi Rabiana Mahallesi Kars Kapı Caddesi'nde meydana gelen kazada; Hüsamettin Ö'nün kullandığı yolcu minibüsüne, Rahmi S. idaresindeki özel halk otobüsü yandan çarptı. Kazada minibüsün camlarının parçalanması nedeniyle yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yüzünden yaralandı. Kaza yerine sağlık personeli yönlendirildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

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