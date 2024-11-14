Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.



Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan operasyonda, 37 kilo 150 gram skunk maddesi ile 19 bin 500 lira para ele geçirildi.



Narkotik ekipleri bir diğer operasyonda ise yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.



Yapılan incelemede vücudunda 175 kapsül halinde 1 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.