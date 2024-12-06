Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli adres ve şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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