Erzurum'da yağış sonrası korkutan manzara

Erzurum'da son günlerde etkili olan sağanak yağış zaman zaman korkutan görüntüleri de beraberinde getiriyor.

Erzurum'da yağış sonrası korkutan manzara

Erzurum'un Oltu ve Horasan ilçesinde vatandaşların cep telefonlarına yansıyan sel ve taşkın görüntüleri afetlerin boyutunu en iyi şekilde ortaya koyuyor.

Horasan ilçesinde selden dolayı yolda mahsur kalan vatandaşlar o anları telefonları ile kaydettiler. Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde sel anı da anlık olarak görüntülendi.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğini ifade etti. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladılar.

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