Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Necla Kılıç'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, Kılıç'ı hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kılıç'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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