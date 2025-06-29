Erzurum'da yangın arı kovanlarına sıçradı, yüzlerce arı öldü

Erzurum'da çıkan anız yangını, arı kovanlarına sıçradı. Yangında yüzlerce arı öldü.

Erzurum'da yangın arı kovanlarına sıçradı, yüzlerce arı öldü

'da anız yangını, yüzlerce arının ölümüne neden oldu.

Olay Oltu ilçesinde meydana geldi.

İriağaç Mahallesi'nde çıkan anız yangını, arı kovanlarının olduğu bölgeyi de etkiledi.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında yüzlerce arı öldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...