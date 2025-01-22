Erzurum'da yem yüklü kamyon devrildi

Erzurum'da karlı yolda devrilen yem yüklü kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Erzurum'da yem yüklü kamyon devrildi

'da karlı yolda kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı.

Bingöl'den Erzurum'un Tekman ilçesi Hamzanlar Mahallesi'ne yem götüren 12 AAK 853 plakalı kamyon, Alabayır ile Karlıca arasında yolun virajlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki yem çuvalları başka bir araçla Hamzanlar Mahallesi'ne gönderildi.

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