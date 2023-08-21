Erzurum'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Erzurum'da yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Erzurum'da yolcu otobüsü alev alev yandı

-Oltu kara yolunun Aksu mevkisinde Öztürk Söğüt'ün kullandığı, içinde 42 yolcunun bulunduğu otobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yolcuların otobüsten indirilmesinin ardından motor bölümünde çıkan yangın aracı sardı.

Erzurum'da yolcu otobüsü alev alev yandı - 1

Bölgeye gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, otobüsteki yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

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