Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum istikametine giden yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.



Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

KAR VE BUZLANMA



kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.



Horasan Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Mesajda, "İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.