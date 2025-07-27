Erzurum'da 16 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki ikamet eden İshak K'nin annesi, eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine , gencin bulunduğu eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşamını kaybettiği belirlenen İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması ve otopsi işlemleri için Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.