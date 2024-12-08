Erzurum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde Abdulbari E. (20) ve Alparslan B. (20) ile Emirhan N. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Abdulbari E. ve Alparslan B. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekiplerince yakalanan Emirhan N'nin kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi suçlardan 27 kaydının olduğu öğrenildi.

