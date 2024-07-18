Erzurum'daki heyelan sonrası kaybolan 8 aylık bebeğin cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde 5 gün önce sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde biri bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklenmişti. 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Erzurum'daki heyelan sonrası kaybolan 8 aylık bebeğin cesedine ulaşıldı
Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu

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İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Bölgede 5 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.

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