Erzurum'daki heyelan sonrası kaybolan 8 aylık bebeğin cesedine ulaşıldı

İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.



Bebeğin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?



Bölgede 5 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.