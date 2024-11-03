Erzurum’daki kazada yaşamını yitirenler toprağa verildi

Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve otomobilde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Erzurum’daki kazada yaşamını yitirenler toprağa verildi

Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç'ın cenazeleri Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Tufanç Kardeşler Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıç kent merkezindeki Asri Mezarlığa, Yıldırım ile Ayyıldız ise Oltu ilçesindeki Özdere Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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