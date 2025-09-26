Erzurum'daki kömürlük yangını korkuttu
Erzurum'da bir binanın yanındaki kömürlük ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi 69. Sokak'ta bir binanın yanındaki kömürlük ve otluk alanda çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Alevleri kontrol altına alarak söndüren ekipler, ardından soğutma işlemi yaptı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
