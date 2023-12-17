Erzurum'daki trafik kazası: 1 çocuk öldü

Ş.Y. idaresindeki halk otobüsü, merkez Aziziye ilçesi E-80 kara yolu Ilıca Kavşağı'nda, O.N.Ç.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, hafif ticari araçtaki Hüseyin Ç. (5), H.Ç. (5) ve H.A. (13) yaralandı.



Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ç., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekiplerince, halk otobüsü sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.