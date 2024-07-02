Erzurum'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon" oluşumunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da terör operasyonu: 1 gözaltı
Foto: Arşiv

'da polis ekipleri, kent genelinde örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü /KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon" oluşumunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen S.K'nin Karayazı ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.K'yi ikametine düzenledikleri operasyonla yakaladı, yaptıkları aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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