Erzurum'u sağanak vurdu: Alt geçitler suyla doldu

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı alt geçitler suyla doldu.

Erzurum'u sağanak vurdu: Alt geçitler suyla doldu

Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından 'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Saat 09.45 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık yarım saat sürdü, kent merkezinde suyla kaplanan bazı alt geçitler ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu alt geçitler trafiğe yeniden açıldı.

Yağış nedeniyle kent merkezinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Erzurum'u sağanak vurdu: Alt geçitler suyla doldu - 1

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