Eş cinayetinde çocuk istismarı iddiası

İstanbul Esenler'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.



Cinayetin arkasından aile dramı çıktı. İddiaya göre; öldürülen 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Canan Semiz, kızının 10 yaşından itibaren amcaları tarafından istismar edildiğini öğrendi.

Serdar Semiz ve Canan Semiz

Bu nedenle Canan Semiz ile olaya inanmayan eşi Sedar Semiz arasında kavga başladı. Canan Semiz'in 3 yıldır hakkında uzaklaştırma kararı olan Serdar Semiz'den boşanmaya çalıştığı belirtildi.



Canan Semiz'in ablası Ülkü Uz,16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 10 yaşındayken Serdar Semiz'in kardeşleri Sezer Semiz (27) ve Gökhan Semiz tarafından istismar edildiğini bu nedenle boşanma davası açtıklarını söyledi.

Ülkü Uz, cinayet sonrası Serdar Semiz'in kendisine mesaj attığını söyledi.

Kardeşinin olayın ardından Ankara'da bir sığınma evine gittiğini söyleyen Ülkü Uz, "Ardından çocuklar çocuk esirgeme yurduna verildi. Daha sonra oradan çıktı, polis olan kadın kuzenimin evinde kaldı. Bu süreçte boşanma kararı aldı." dedi.

Semiz'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Semiz'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Canan Semiz'in Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.



Gözaltına alınan Sedar Semiz, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.