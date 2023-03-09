Eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eşi Yadigar I'yı öldüren sanık Sezer I, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada, tanık olarak dinlenilen çiftin oğlu A.I, olay günü keçilere su vermek için annesiyle motosiklete binerek yola çıktıklarını söyledi.



Babası ile kardeşinin arkalarından geleceğini belirten A.I, "Yol üzerinde taşlar vardı, tanker gelirken takılmasınlar diye taşları temizledik. Yolda köyümüzde çoban olan Mehmet M. ile karşılaştık. Keçilerin olduğu çadıra geldik. Babam geldiğinde anneme 'Ne konuştunuz onunla?' diye sordu. Bir şey konuşmadığımızı söyledik." diye konuştu.



Çiftin diğer oğlu K.I. ise çoban Mehmet M'yi, yolda annesi ve ağabeyinin yaklaşık 10 metre uzağında gördüklerini ifade etti.



Annesi ile ağabeyinin Mehmet M. ile konuşmadıklarını anlatan K.I, şöyle devam etti:



"Çadıra geldiğimizde babam traktörden iner inmez 'Onunla neden konuştunuz?' dedi. Onlar da 'Biz onunla konuşmadık' dedi. Babam silahı belinden çıkardıktan sonra yine aynı soruyu sordu. Anneme, 'Oğlunu vururum bak' dedi. Silah patlamadan tabancanın şarjörü yere düşmüştü. Sonra annem babamın üstüne atladı ve silah patladı. Daha sonra babam şarjörü aldı kaçtı. Biz de 112'yi aradık."



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Sezer I'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.



ÖLDÜRÜP KAÇTI



Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I, 2 Ekim 2022'de ormanlık alanda eşi Yadigar I'yı tabancayla ağır yaralamış, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olay sonrası kaçan Sezer I, Isparta-Eğirdir kara yolundaki Okuyanlar Çiftliği mevkiinde yakalanmıştı.

