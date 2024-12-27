"Esad ailesinden 2 kişi Lübnan'da gözaltına alındı" iddiası

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Esad ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı bildirildi.



Beşşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esad rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor. Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.



Beşşar Esad'ın amcası Rıfat Esad(86), Hafız Esad'ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Hakkında 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.



Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esad 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2021'de Beşşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.