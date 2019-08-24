Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları devam ediyor.
Milis güçlerinin de destek verdiği saldırılardan kaçmak isteyenler İdlib'in güney bölgesinden kuzeye doğru hareket ediyor.
Türkiye sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Sarmadağı bölgesindeki kamp alanına çok sayıda Suriyeli aile geldi.
Türk Kızılayı bölgede yardım çalışması başlattı. Önceki günlerde zeytin ağaçlarının altına barınmaya çalışan Suriyelilere çadır ve yaşam malzemeleri ulaştırıldı.
Kızılay'ın diğer bölgelerde de yardım çalışması yaptığı bildirildi.
NTV EKİBİ KIZILAY'IN YARDIM ÇALIŞMALARINI GÖRÜNTÜLEDİ