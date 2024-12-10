Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını mı kullandı? Resmi kaynaklardan açıklama

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'i taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.

Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını mı kullandı? Resmi kaynaklardan açıklama

Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, 'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

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