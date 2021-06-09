Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.



Peker, Toklu'nun, hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Muğla Bodrum'daki otelde ücretsiz kaldığını iddia etmişti.

''OTELE 35 BİN LİRA ÖDEDİM, İDDİALARI İFTİRADAN İBARET''



Toklu, açıklamasında otelde 2020 Eylül ayında kaldığını ve 35 bin lira ödediğini ifade etti.



Esat Toklu, Sezgin Baran Korkmaz ile lobide ayaküstü tanıştırıldığını da söyledi.



Toklu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Sedat Peker hakkında ''iftira'', ''hakaret'', ''kişisel verileri ele geçirmek'' suçlarından dava açılmasını istedi.