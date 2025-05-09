Eşeğe acımasız eziyet: Başına çuval geçirip dövdü
Sivas'ta bir kişi, başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdü. Gözaltına alınan adam, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sivas'ta bir kişi eşeği sopayla dakikalarca dövdü.
Olay, önceki gün Kangal'a bağlı Alacahan köyünde meydana geldi.
Köyde yaşayan S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu.
S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti.
O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.
İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
S.C.'nin sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.
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