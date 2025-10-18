Eşek 1 kilometre sürükledi: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde eşeğin yularına takılıp sürüklenen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Aydınlı Mahallesi'nde 6 yaşındaki Yavuz Dündar, tarlada bağlı olan eşeğin yularına sarılmak istedi.
Huylanan eşek, kaçmaya başladı. Dündar, yuların el ve ayaklarına dolanmasıyla yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesiyle ağır yaralandı.
Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Ağır yaralanan Dündar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
