Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda proje değişti. Yeni metroda 12 istasyon olacak
14.12.2025 13:46
NTV - Haber Merkezi
Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmalar 2026 yılında başlayacak. İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Garı'ndan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı.
Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmalar yeni yılda başlayacak.
Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Garı'ndan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı.
Yeni güzergah, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde havalimanına uzanacak.
36 kilometre uzunluğunda olması planlanan metro hattının 12 istasyonu bulunacak.
Proje havalimanı ile Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın entegre olmasını amaçlıyor.
36 kilometre uzunluktan oluşan havalimanı metrosunda 12 istasyon yer alacak.
Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yer alacak duraklar şöyle:
YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Projede son aşamaya geldiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz." dedi.