İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile seçim çalışmalarını sürdüren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun makam aracı seçim konvoyunda kaza yaptı.
Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada araç içinde şoför Yücel Kahraman ile koruma polisi Ufuk Durgun bulunuyordu. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza sırasında Soylu ile Göksu seçim otobüsünde bulunuyordu.
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun makam aracı kaza yaptı
DHATürkiye
İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun makam aracı kaza yaptı. Seçim konvoyundaki kazada yaralanan olmadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile seçim çalışmalarını sürdüren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun makam aracı seçim konvoyunda kaza yaptı.