Esenler'de 2 katlı binada yangın: 2 binaya daha sıçradı

Yangın, saat 03.45 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 946 Çıkmazı Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini sokağa atarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

DAR SOKAK VE HATALI PARK MÜDAHALEYİ GECİKTİRDİ

İtfaiye ekipleri dar sokak ve hatalı parklanma sebebiyle sokağa girmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin sokağa girememesi nedeniyle alevler büyürken kısa sürede bitişiğinde bulunan iki binaya yangın sirayet etti. Sokağa güçlükle giren itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.