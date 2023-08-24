Esenler'de 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

"SESLER ÜZERİNE KALKTIM"

Andrii Yerofeıev'in damadı E.B olayla ilgili polise ifade verdi.

E.B.'nin ifadesinde, gece saatlerinde yattığı sırada duyduğu sesler üzerine kalkıp, açık olan camdan baktığını söylediği ve kayınpederinin yerde hareketsiz yattığını söylediği öğrenildi.

"EŞİMİ CAMDA GÖRDÜM"



Andrii Yerofeıev'in eşinin, "Bir ara uyandığımda eşimin pencerede ayakları dışa sarkık vaziyette oturduğunu gördüm. Kendisini penceren uzaklaştırmak için tuttum ancak tüm çabama rağmen eşim 4. kat penceresinden aşağı düştü. Bunun üzerine kızımı ve damadımı uyandırdım hep birlikte aşağı indik. Olay yerine gelen ambulans eşimi alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 57 yaşındaki Andrii Yerofeıev'in ölüm nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Mahalle esnaflarından biri, " Pazartesi günü geldim buraya. Pazar izinliydim. Adam düşmüş alkollüymüş dediler. Duyduğum bu yani. Pazar tahtalarının üstüne doğru düşmüş duyduğum bu." dedi.