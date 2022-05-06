Esenler'de akıl almaz kaza: Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

İstanbul Esenler'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı çift ile çocukları yaralandı.



Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nden Davutpaşa istikametine giden Serhat A, kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen anne-baba ile çocuklarına çarptı.



Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Üç yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Otomobili arkadaşından emanet aldığı öğrenilen ve kaza nedeniyle şoka giren sürücü de hastaneye sevk edildi.



Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.