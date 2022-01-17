Esenler'de apartman yangını

Esenler'de bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmandan çatırdama sesleri gelmesi üzerine bina sakinleri dairelerini boşalttı.



Polis ekipleri, önlem alıp vatandaşların bina çevresine girişini engelledi.



Yapılan incelemelerde çatırdama seslerinin muhtemel bir çökmeden değil, binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangından kaynaklandığı belirlendi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



"YIKILIYOR GİBİ BİR SES GELİYORDU"



Binanın giriş katında oturan İbrahim Aydoğdu, binada çatırdama sesleri geldiğini belirterek, "Sanki yıkılıyor gibi bir ses geliyordu içeriden. En alt katta kömürlük var, o kısımda yangın çıkmış. Hemen itfaiyeye haber verdik" dedi.