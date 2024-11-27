Esenler'de iş kazası: Kaynak yaparken düştü

İstanbul Esenler'de bir inşatta çalışan işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Kafasında ve kaburgalarında kırıkları olduğu öğrenilen işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de iş kazası: Kaynak yaparken düştü

Oruçreis Mahallesi'nde bir şantiyedeki inşaatta çalışan İsmail adındaki kaynak ustası, 5'inci katta çalışmaya başladı.

Bir süre sonra dengesini kaybettiği öne sürülen , metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Olay sonucunda işçi ağır şekilde yaralanırken, iş arkadaşları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kafasında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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