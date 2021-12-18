Esenler'de işçi kıyafeti giyip yeraltı internet kablolarını çaldılar

İstanbul Esenler'de 5 şüpheli, işçi kıyafetleri giyerek 150 bin lira değerindeki yeraltı internet kablolarını çaldı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberler - DHA 18.12.2021 - 11:29

Esenler'de işçi kıyafeti giyip yeraltı internet kablolarını çaldılar

'da işçi kıyafetleri giyerek yeraltı internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Esenler Oruçreis ve Turgutreis Mahallesi'nde işçi kıyafetleri giyerek kendilerini altyapı işçisi gibi gösteren ve yeraltı internet kabloları çalan kişilerin olduğu ihbarı sonrası polis harekete geçti.

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 60 farklı noktada güvenlik kamera görüntülerini izleyerek kişilerin kimliklerini tespit etti. Toplam 150 bin lira değerinde, 500 metre uzunluğunda internet hat sağlayıcı bakır yer altı kabloları tespit edilen C.Ö., N.G., E.T., F.A. ve D.Z. yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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