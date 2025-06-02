Esenler'de kan donduran cinayet: Adım adım takip edip art arda ateş etti

Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.



Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz (48) olduğunu belirledi.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



ZANLI TESPİT EDİLDİ



Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, silahlı saldırıyı G.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.



Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI



Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçması yer aldı.