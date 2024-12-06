Esenler’de kolonları çatlayan 6 katlı bina tahliye edildi

Esenler’de 6 katlı bir apartmanın sakinleri, binanın kolonunda çatlak oluştuğunu fark etti. Apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Esenler’de kolonları çatlayan 6 katlı bina tahliye edildi

Esenler Turgut Reis Mahallesi 524. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, binada incelemelerde bulundu.

Esenler’de kolonları çatlayan 6 katlı bina tahliye edildi - 1

Kolonlarında çatlak olan apartman akşam saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı.

İncelemenin ardından 6 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.

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