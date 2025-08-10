Esenler'de korkutan yangın: Alevler diğer binalara sıçradı

Fatih Mahallesi 204. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler rüzgarın etkisiyle bitişikte bulunan 4 katlı apartmanların çatısına sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Apartmanlarda yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, 3 apartmanda hasara yol açtı.