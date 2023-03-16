Esenler'de metruk binada yangın sonrası ceset bulundu

İstanbul Esenler'de metruk binada yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan inceleme sırasında bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenler'de metruk binada yangın sonrası ceset bulundu

'un Esenler ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın sonrası erkeğe ait bir ceset bulundu.

, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Esenler'de metruk binada yangın sonrası ceset bulundu - 1 Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇATIDA CESET BULUNDU

Yapılan incelemede çatı katında erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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